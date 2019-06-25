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США ввели санкции в отношении высшего руководителя Ирана

Новости » Политика    25.06.2019 - 05:46
США ввели санкции в отношении высшего руководителя Ирана
Фото: Белый дом (wikimedia.org MattWade)

Принятые меры лишают иранское руководство финансовых ресурсов для распространения террора

Белый дом в понедельник издал указ о введении санкций в отношении управления высшего руководителя Ирана, предусматривающий также дальнейшие санкции в отношении лиц, с связанных с этим ведомством. Об этом пишет "Голос Америки".

Как подчеркивается в официальном заявлении Госдепартамента, эта мера является частью "кампании максимального давления на иранский режим, который на протяжении 40 лет занимается террором и проявляет агрессию в отношении США и их союзников". Последним проявлением такого поведения названы нападения на американский беспилотник и международные суда.

"Принятые сегодня меры лишают иранское руководство финансовых ресурсов для распространения террора и притеснения иранских граждан", - заявили в Госдепартаменте.

Также американские дипломаты отметили, что кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления будет продолжаться.пока Иран не пойдет на переговоры с США, результатом которых станет соглашение по спорным вопросам. 

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана.

Напомним, в Иране заявили, что беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов Америки был сбит в южной провинции Хормозган. Согласно заявлению иранских военных, это был разведывательный дрон Global Hawk.

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