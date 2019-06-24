Трамп ввел новые санкции против Ирана

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Новые санкции будут приняты на фоне эскалации напряженности в отношениях между странами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана, в том числе в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, новые санкции будут приняты на фоне эскалации напряженности в отношениях между странами.

По словам американского лидера, Аятолла окажется под санкциями из-за того, что Иран сбил на прошлой неделе американский беспилотник.

Напомним, в Иране заявили, что беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов Америки был сбит в южной провинции Хормозган. Согласно заявлению иранских военных, это был разведывательный дрон Global Hawk.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил наступательный кибер-удар, который отключил компьютерные системы Ирана, используемые для управления запуском ракет.

Кроме того, ранее издание Yahoo сообщило, что киберкомандование Соединенных Штатов Америки провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, которая поддерживала атаку на танкеры.