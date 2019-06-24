ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Новости » Политика    24.06.2019 - 19:55
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Новые санкции будут приняты на фоне эскалации напряженности в отношениях между странами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана, в том числе в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Как сообщается, новые санкции будут приняты на фоне эскалации напряженности в отношениях между странами. 

По словам американского лидера, Аятолла окажется под санкциями из-за того, что Иран сбил на прошлой неделе американский беспилотник.

Напомним, в Иране заявили, что беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов Америки был сбит в южной провинции Хормозган. Согласно заявлению иранских военных, это был разведывательный дрон Global Hawk.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил наступательный кибер-удар, который отключил компьютерные системы Ирана, используемые для управления запуском ракет. 

Кроме того, ранее издание Yahoo сообщило, что киберкомандование Соединенных Штатов Америки провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, которая поддерживала атаку на танкеры.

На фоне напряженности между Ираном и США цены на нефть растут Трамп одобрил кибератаку на ракетные системы Ирана
Новости Украины ИранДональд ТрампСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь