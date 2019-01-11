Рухани: Иран запустит спутники, несмотря на предупреждения США

Фото: Хасан Рухани (london.mfa.gov.ir)

По словам президента Ирана, спутники будут отправлены в "ближайшие недели"

Иран вскоре выведет на орбиту два спутника, несмотря на озвученные ранее предупреждения Соединенных Штатов Америки, что такие действия будут нарушением решений ООН. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Такое заявление президент страны сделал 10 января на иранском государственном телевидении.

"Скоро в ближайшие недели, мы отправим в космос два спутника, используя наши отечественные ракеты", - отметил глава государства.

Напомним, глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зарифи заявил, что Иран решил разрабатывать аэрокосмическую программу, несмотря на предупреждение со стороны США.

Так, ранее Штаты призвали Тегеран не запускать космические ракеты, которые, по их данным, нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН. В соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН, которая одобрила ядерное соглашение в 2015 году, Иран должен воздерживаться от проведения пусков баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд.

Как писало РБК-Украина ранее, в Иране заявляли, что страна будет продолжать испытания ракет, чтобы укрепить свою оборонную способность.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео осудил испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности и назвал их нарушением международного договора 2015 года относительно иранской ядерной программы, из которой Вашингтон вышел в 2018 году.

Добавим, Иран пригрозил Соединенным Штатам ракетным ударом по военным базам, если они его спровоцируют.