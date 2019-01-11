Рухані: Іран запустить супутники попри попередження США

Фото: Хасан Рухані (london.mfa.gov.ir)

За словами президента Ірану, супутники будуть відправлені у "найближчі тижні"

Іран незабаром виведе на орбіту два супутники попри озвучені раніше попередження Сполучених Штатів Америки, що такі дії будуть порушенням рішень ООН. Про це заявив президент країни Хасан Рухані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Таку заяву президент країни зробив 10 січня на іранському державному телебаченні.

"Незабаром, у найближчі тижні, ми відправимо в космос два супутники, використовуючи наші вітчизняні ракети", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, глава МЗС Ірану Мухаммед Джавад Заріфі заявив, що Іран вирішив розробляти аерокосмічну програму, незважаючи на попередження з боку США.

Так, раніше Штати закликали Тегеран не запускати космічні ракети, які, за їхніми даними, порушують резолюцію Ради Безпеки ООН. Відповідно до резолюції 2231 РБ ООН, яка схвалила ядерну угоду в 2015 році, Іран повинен утримуватися від проведення пусків балістичних ракет, здатних нести ядерний боєзаряд.

Як писало РБК-Україна раніше, в Ірані заявляли, що країна буде продовжувати випробування ракет, щоб зміцнити свою оборонну здатність.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео засудив випробування Іраном балістичної ракети середньої дальності і назвав їх порушенням міжнародного договору 2015 року відносно іранської ядерної програми, з якої Вашингтон вийшов у 2018 році.

Додамо, Іран пригрозив Сполученим Штатам ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують.