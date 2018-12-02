В Иране заявили о продолжении ракетных испытаний

Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)

В Иране уверяют, что ракетные испытания проводятся для обороны

В Иране заявили, что страна будет продолжать испытания ракет, чтобы укрепить свою оборонную способность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Иран отрицает обвинения Соединенных Штатов Америки (США) в том, что данные испытания являются нарушением резолюции.

Накануне, госсекретарь США Майк Помпео осудил испытание Ираном баллистической ракеты средней дальности и назвал их нарушением международного договора 2015 года в отношении иранской ядерной программы, с которой Вашингтон вышел в этом году.

"Ракетные испытания ... проводятся для укрепления обороны и сдерживания США и мы будем продолжать их", - заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Абоползал Шехарчи.

Шехарчи отметил, что подобные ракетные испытания не являются нарушением никаких ядерных договоренностей.

"Мы будем продолжать разработку и испытания ракет. Это выходит за пределы ядерных переговоров и является частью нашей национальной безопасности, для которой мы не будем просить разрешения любой страны", - подчеркнул представитель Ирана.

Однако, Шехарчи не подтвердил и не отрицал, что Иран действительно проводил испытания новой ракеты.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил, что иранские ракеты являются сугубо оборонительными.

"Нет резолюции Совета Безопасности, запрещающей Ирану ракетные программы и испытания ракет", - добавил Касеми.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран пригрозил Соединенным Штатам ракетным ударом по военным базам, если они его спровоцируют.

Добавим, что ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал мусульман объединиться в борьбе против Соединенных Штатов Америки.