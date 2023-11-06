"Рух" зіграв унічию з "Оболонню" в гольовому фестивалі Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Рух" – "Оболонь" – 2:2

Голи: Квасниця, 3, Карабін, 83 – Суханов, 37, Краснопір, 49

Господарі шокували "пивоварів" швидким голом. Уже на 3-й хвилині Роман прострілив із лівого флангу на дальню стійку, де Квасниця спрямував м'яч у сітку. А якби останній цього б не зробив, то його був готовий підстрахувати Сич.

За інерцією львів'яни провели ще кілька атак. Однак, поступово "Оболонь" прийшла до тями. Більше того, в середині тайму Краснопір навіть забив у відповідь, але перед цим підіграв собі рукою. Свисток арбітра пролунав ще до удару киянина.

Та згодом час "пивоварів" дивувати суперника настав. Столична команда забила двічі – перед і відразу після перерви. Гол у роздягальню оформив Суханов, який наважився пробити з дистанції та застав зненацька Ледвія. Натомість вивів "Оболонь" вперед Краснопір, реалізувавши момент після помилки Дідика.

Наступні півгодини "Рух" витратив на те, щоб відігратися. Ось Таллес пробив вище воріт із льоту. Далі Кичак упродовж однієї атаки господарів парирував удари Сича та Соломона-Отабора. А згодом кіпер киян відбив ще й підступний удар Таллеса з рикошетом із-за меж штрафного.

Та на 83-й хвилині безсилим виявився і воротар. Створив гол Квасниця, який протягнув м'яч через півполя і віддав під удар Карабіну. Тому натомість ще й допомогли партнери, які вчасними забіганнями відволікли оборонців, тож джокер "Руха" без перешкод поклав м'яч у кут – 2:2. Більше команди не забивали.

За підсумками туру команди залишилися в середині турнірної таблиці. "Рух" іде на 5-й сходинці, маючи в активі 21 очко. Натомість "Оболонь" посідає 12-те місце (13 пунктів).