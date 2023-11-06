"Рух" сыграл вничью с "Оболонью" в голевом фестивале Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Рух" – "Оболонь" – 2:2

Голы: Квасница, 3, Карабин, 83 – Суханов, 37, Краснопир, 49

Хозяева шокировали "пивоваров" быстрым голом. Уже на 3-й минуте Роман прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, где Квасница направил мяч в сетку. А если бы последний этого не сделал, то его был готов подстраховать Сыч.

По инерции львовяне провели еще несколько атак. Однако постепенно "Оболонь" пришла в себя. Более того, в середине тайма Краснопир даже забил ответный, но перед этим подыграл себе рукой. Свисток арбитра раздался еще до удара киевлянина.

Но впоследствии время "пивоваров" удивлять соперника настало. Столичная команда забила дважды – перед и сразу после перерыва. Гол в раздевалку оформил Суханов, который отважился пробить с дистанции и застал врасплох Ледвия. Вместо этого вывел "Оболонь" вперед Краснопир, реализовав момент после ошибки Дидыка.

Следующие полчаса "Рух" потратил на то, чтобы отыграться. Вот Таллес пробил выше ворот с лета. Далее Кичак в течение одной атаки хозяев парировал удары Сыча и Соломона-Отабора. А впоследствии кипер киевлян отразил еще коварный удар Таллеса с рикошетом из-за пределов штрафной.

Но на 83-й минуте бессильным оказался и вратарь. Создал гол Квасница, который протянул мяч через полполя и отдал под удар Карабину. Тому еще и помогли партнеры, отвлекшие своевременными забегами защитников, так что джокер "Руха" беспрепятственно уложил мяч в угол – 2:2. Больше команды не забивали.

По итогам тура команды остались в середине турнирной таблицы. "Рух" идет на 5-й строчке, имея в активе 21 очко. В свою очередь "Оболонь" занимает 12-е место (13 пунктов).