Рух заблоковано: у Києві через сильну зливу затопило проїжджу частину

У Києві через сильні опади частково підтоплені деякі дороги. Синоптики попереджають про грози та значний дощ у столиці до кінця дня.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького та повідомлення КМДА.
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За словами Білошицького, через значні опади підтопило проїжджу частину на вулиці Академіка Кухаря.
"У зв'язку зі значними опадами відбулося підтоплення проїжджої частини на вулиці Академіка Кухаря, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", - повідомив він.
У патрульній поліції закликали водіїв враховувати ситуацію під час планування маршрутів.
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що до кінця дня 8 червня в столиці очікуються грози та значний дощ. За даними Українського гідрометцентру, у місті оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Фахівці рекомендують під час негоди не перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев. Також не варто залишати автомобілі під деревами або іншими конструкціями, які можуть бути пошкоджені сильним вітром.
У КМДА нагадали, що у випадку підтоплення проїжджої частини або тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської служби КК "Київавтодор" за телефоном (044) 284-74-19.
Якщо через негоду впало дерево або зламалися гілки, слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером (044) 272-40-18.
У разі загрози життю через падіння дерев або гілок необхідно звертатися до рятувальників за номером 101 або до КАРС за телефоном (044) 430-37-13.
При отриманні травм потрібно негайно викликати швидку допомогу за номером 103. Також про несправності світлофорів або дорожніх знаків можна повідомляти до Центру організації дорожнього руху за номером 050-387-35-42.
Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода 9 червня. Синоптики прогнозують, що в Україні збережеться тепла, але дощова погода, місцями можливі грози. На сході та заході температура підніматиметься до +25...+29 градусів, а в більшості областей становитиме +20...+24 градуси. Водночас українців попереджають, що наприкінці тижня в країні очікується похолодання.
Також в УкрГМЦ розповіли, яку погоду українцям варто очікувати у червні 2026 року.