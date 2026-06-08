Рух заблоковано: у Києві через сильну зливу затопило проїжджу частину

Головне: Підтоплення доріг: Через потужну зливу у Києві затопило проїжджу частину на вулиці Академіка Кухаря. Рух транспорту на цій ділянці серйозно ускладнений в обох напрямках.

Через потужну зливу у Києві затопило проїжджу частину на вулиці Академіка Кухаря. Рух транспорту на цій ділянці серйозно ускладнений в обох напрямках. Штормове попередження: Синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпечності. Грози та сильні дощі триватимуть у столиці до кінця доби 8 червня.

Синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпечності. Грози та сильні дощі триватимуть у столиці до кінця доби 8 червня. Заходи безпеки: КМДА закликає киян не ходити біля рекламних щитів, ЛЕП і великих дерев, а водіям категорично не рекомендують паркувати під ними автомобілі.

КМДА закликає киян не ходити біля рекламних щитів, ЛЕП і великих дерев, а водіям категорично не рекомендують паркувати під ними автомобілі. Важливі контакти: Про підтоплення доріг слід повідомляти Київавтодор, про повалені дерева - Київзеленбуд, а у разі небезпеки для життя - дзвонити 101 або 103.

За словами Білошицького, через значні опади підтопило проїжджу частину на вулиці Академіка Кухаря.

"У зв'язку зі значними опадами відбулося підтоплення проїжджої частини на вулиці Академіка Кухаря, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", - повідомив він.

У патрульній поліції закликали водіїв враховувати ситуацію під час планування маршрутів.

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що до кінця дня 8 червня в столиці очікуються грози та значний дощ. За даними Українського гідрометцентру, у місті оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці рекомендують під час негоди не перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев. Також не варто залишати автомобілі під деревами або іншими конструкціями, які можуть бути пошкоджені сильним вітром.

Куди звертатися у разі підтоплень чи падіння дерев

У КМДА нагадали, що у випадку підтоплення проїжджої частини або тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської служби КК "Київавтодор" за телефоном (044) 284-74-19.

Якщо через негоду впало дерево або зламалися гілки, слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером (044) 272-40-18.

У разі загрози життю через падіння дерев або гілок необхідно звертатися до рятувальників за номером 101 або до КАРС за телефоном (044) 430-37-13.

При отриманні травм потрібно негайно викликати швидку допомогу за номером 103. Також про несправності світлофорів або дорожніх знаків можна повідомляти до Центру організації дорожнього руху за номером 050-387-35-42.