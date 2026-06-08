Движение заблокировано: в Киеве из-за сильного ливня затопило проезжую часть

В Киеве из-за сильных осадков частично подтоплены некоторые дороги. Синоптики предупреждают о грозах и значительном дожде в столице до конца дня.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого и сообщение КГГА.
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По словам Билошицкого, из-за значительных осадков подтопило проезжую часть на улице Академика Кухаря.
"В связи со значительными осадками произошло подтопление проезжей части на улице Академика Кухаря, движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - сообщил он.
В патрульной полиции призвали водителей учитывать ситуацию при планировании маршрутов.
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что до конца дня 8 июня в столице ожидаются грозы и значительный дождь. По данным Украинского гидрометцентра, в городе объявлен І уровень опасности (желтый).
Специалисты рекомендуют во время непогоды не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередач и больших деревьев. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями или другими конструкциями, которые могут быть повреждены сильным ветром.
В КГГА напомнили, что в случае подтопления проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую службу КК "Киевавтодор" по телефону (044) 284-74-19.
Если из-за непогоды упало дерево или сломались ветви, следует звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону (044) 272-40-18.
В случае угрозы жизни из-за падения деревьев или веток необходимо обращаться к спасателям по номеру 101 или в КАРС по телефону (044) 430-37-13.
При получении травм нужно немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103. Также о неисправности светофоров или дорожных знаков можно сообщать в Центр организации дорожного движения по номеру 050-387-35-42.
Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода 9 июня. Синоптики прогнозируют, что в Украине сохранится теплая, но дождливая погода, местами возможны грозы. На востоке и западе температура будет подниматься до +25...+29 градусов, а в большинстве областей составит +20...+24 градуса. В то же время украинцев предупреждают, что в конце недели в стране ожидается похолодание.
Также в УкрГМЦ рассказали, какую погоду украинцам стоит ожидать в июне 2026 года.