Рух ускладнений, але можливий. Як виглядає міст у Херсоні після ворожих ударів

Російська авіація третій день поспіль атакує Корабельний район Херсона. Вдруге під ударом опинився Острівський міст, але рух по ньому залишається можливим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram-каналі.
"Є кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий. Нині у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них - 187 маломобільних та 31 дитина. Ми працюємо над їхньою евакуацією", - розповів очільник області.
Прокудін закликав мешканців мікрорайону Корабел евакуюватися. За його словами, для них вже підготовлені місця для комфортного проживання у прихистках. Вже є близько 50 заявок на виїзд, з них 18 - від маломобільних жителів.
"Наявні 35 транспортних засобів, призначених для евакуації, у тому числі автомобілі "швидкої" для транспортування маломобільних людей. Працюємо й з родинами з дітьми - уже семеро погодилися виїхати. На жаль, маємо й дві категоричні відмови", - додав він.
Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, армія РФ ударила авіацією по мосту в мікрорайоні Корабел у Херсоні. Унаслідок атаки постраждала транспортна інфраструктура, що ускладнило логістику.
Наступного дня, 3 серпня, російські війська знову атакували міст керованими авіаційними бомбами. За словами очільника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, удари пошкодили дорожнє покриття.
Попри обстріли, загрози російського штурму Херсону наразі немає, запевняють в Силах оборони півдня України. Дані української розвідки свідчать, що серед російських військових немає охочих форсувати Дніпро, заявляв речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.