Движение затруднено, но возможно. Как выглядит мост в Херсоне после вражеских ударов

"Есть несколько попаданий по Островскому мосту. Из-за повреждения движение по нему затруднено, но пока возможно. Сейчас в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них - 187 маломобильных и 31 ребенок. Мы работаем над их эвакуацией", - рассказал глава области.

Прокудин призвал жителей микрорайона Корабел эвакуироваться. По его словам, для них уже подготовлены места для комфортного проживания в убежищах. Уже есть около 50 заявок на выезд, из них 18 - от маломобильных жителей.

"Имеются 35 транспортных средств, предназначенных для эвакуации, в том числе автомобили "скорой" для транспортировки маломобильных людей. Работаем и с семьями с детьми - уже семеро согласились выехать. К сожалению, есть и два категорических отказа", - добавил он.