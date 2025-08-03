Движение затруднено, но возможно. Как выглядит мост в Херсоне после вражеских ударов

Российская авиация третий день подряд атакует Корабельный район Херсона. Во второй раз под ударом оказался Островской мост, но движение по нему остается возможным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram-канале.
"Есть несколько попаданий по Островскому мосту. Из-за повреждения движение по нему затруднено, но пока возможно. Сейчас в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них - 187 маломобильных и 31 ребенок. Мы работаем над их эвакуацией", - рассказал глава области.
Прокудин призвал жителей микрорайона Корабел эвакуироваться. По его словам, для них уже подготовлены места для комфортного проживания в убежищах. Уже есть около 50 заявок на выезд, из них 18 - от маломобильных жителей.
"Имеются 35 транспортных средств, предназначенных для эвакуации, в том числе автомобили "скорой" для транспортировки маломобильных людей. Работаем и с семьями с детьми - уже семеро согласились выехать. К сожалению, есть и два категорических отказа", - добавил он.
Напомним, в субботу, 2 августа, армия РФ ударила авиацией по мосту в микрорайоне Корабел в Херсоне. В результате атаки пострадала транспортная инфраструктура, что усложнило логистику.
На следующий день, 3 августа, российские войска снова атаковали мост управляемыми авиационными бомбами. По словам главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, удары повредили дорожное покрытие.
Несмотря на обстрелы, угрозы российского штурма Херсона пока нет, уверяют в Силах обороны юга Украины. Данные украинской разведки свидетельствуют, что среди российских военных нет желающих форсировать Днепр, заявлял представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.