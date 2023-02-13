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"Рух" U-19 отримав суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА: новий іспит Італією

Фото: Львів'яни після звитяги над "Інтером" U-19 (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорців

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА 2022/23. Свого опонента дізналася і юнацька команда львівського "Руха".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Рух" U-19 за путівку в чвертьфінал побореться з однолітками з італійського "Мілана". Матчі цієї стадії Юнацької ліги УЄФА заплановані на 28 лютого-1 березня.

Кожен етап плей-офф турніру складається з одного матчу. Поєдинок проти "россонері" львів'яни зіграють на виїзді. "Мілан" U-19 у нинішньому сезоні приймає суперників на арені "Чентро Спортіво Вісмара".

Міланці на груповому етапі стали першими в квартеті з "Ред Буллом" із Зальцбурга, загребським "Динамо" та лондонським "Челсі". "Мілан" набрав 14 очок, здобувши 4 перемоги. Натомість "Рух" U-19 почергово вибив із турніру "Заглембє", "Галатасарай" і міланський "Інтер".

Ще один представник України в Юнацькій лізі УЄФА – "Шахтар" U-19 – завершив виступи. "Гірники" програли "Хайдуку" зі Спліта в першому раунді плей-офф. Єдиний м'яч у зустрічі провів 15-річний Лука Вушковіч.

До слова, провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на матч "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи.

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