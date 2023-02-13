RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Рух" U-19 получил соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: новый экзамен Италией

Фото: Львовяне после победы над "Интером" U-19 (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорцив

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2022/23. Своего оппонента узнала и юношеская команда львовского "Руха".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

"Рух" U-19 за путевку в четвертьфинал сразится со сверстниками из итальянского "Милана". Матчи этой стадии Юношеской лиги УЕФА намечены на 28 февраля-1 марта.

Каждый этап плей-офф турнира состоит из одного матча. Поединок против "россонери" львовяне сыграют на выезде. "Милан" U-19 в нынешнем сезоне принимает соперников на арене "Чентро Спортиво Висмара".

Миланцы на групповом этапе стали первыми в квартете с "Ред Буллом" из Зальцбурга, загребским "Динамо" и лондонским "Челси". "Милан" набрал 14 очков, одержав 4 победы. В свою очередь "Рух" U-19 поочередно выбил из турнира "Заглембе", "Галатасарай" и миланский "Интер".

Еще один представитель Украины в Юношеской лиге УЕФА – "Шахтер" U-19 – завершил выступления. "Горняки" проиграли "Хайдуку" из Сплита в первом раунде плей-офф. Единственный мяч во встрече провел 15-летний Лука Вушкович.

К слову, ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на матч "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МиланЛига Чемпионов