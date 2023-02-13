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"Шахтар" – "Ренн": прогноз на матч Ліги Європи

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Варшава, Понеділок 13 лютого 2023 10:45
"Шахтар" – "Ренн": прогноз на матч Ліги Європи Фото: "Гірники" прилетіли до Варшави з турецьких зборів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У плей-офф Ліги Європи УЄФА 2022/23 донецький "Шахтар" прийме французький "Ренн" у столиці Польщі.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" – "Ренн" відбудеться 16 лютого у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Фахівці британської контори William Hill вважають бретонців фаворитом протистояння. На перемогу "червоно-чорних" тут приймають ставки з коефіцієнтом 2,15. Кеф на потенційний успіх "гірників" склав 3,30. Нічия стала найменш вірогідним підсумком із балом 3,40.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на вольову перемогу "Шахтаря" з коефіцієнтом 13,00. Натомість шанувальники відкритого футболу звернуть увагу на сценарій із голами від обох команд у кожному з таймів – кеф 11,00.

Австрійці з Bwin підготували схожі цифри. Імовірність перемоги "Ренна" оцінили балом 2,20. Натомість коефіцієнт на успіх команди Ігора Йовічевіча та нічию однаковий – 3,30.

Перспективний кеф запропонували тут на нульову нічию – 10,00. Солідний бал виставили і на невдачу "Ренна" після проміжного лідерства. Переможний рахунок на користь "червоно-чорних" після першого тайму з нічиєю або поразкою за 90 хвилин збільшить виграш у 10 разів.

До слова, раніше "Шахтар" оголосив про трансфер Різника з полтавської "Ворскли".

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