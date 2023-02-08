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Юнацька ліга УЄФА: "Шахтар" U-19 мінімально програв одноліткам із "Хайдука"

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Спліт, Середа 08 лютого 2023 20:56
Юнацька ліга УЄФА: "Шахтар" U-19 мінімально програв одноліткам із "Хайдука" Фото: Команда U-19 "Шахтаря" перед матчем Юнацької ліги УЄФА (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Виїзною поразкою від сплітського "Хайдука" завершився турнірний шлях команди U-19 донецького "Шахтаря" в Юнацькій лізі УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Юнацька ліга УЄФА, плей-офф

"Хайдук" U-19 – "Шахтар" U-19 – 1:0

Гол: Вушковіч, 82

Вилучення: Вушковіч, 88 – Роспутько, 90+6

У дебюті команди обмінялися напівнагодами. Та Реїч у перспективній ситуації не зміг влучити у ворота "гірників". Натомість удар Роспутька з-за меж карної зони парирував хорватський кіпер.

Однак, надалі суперники грали обережніше. Здебільшого і "Хайдук", і "Шахтар" зосередилися на тому, щоб не пропустити. Тож наступного моменту довелося чекати до кінцівки тайму, коли українець Булеза пробив у ближній кут – сейв Буляна.

Він же міг забивати на старті другої половини. Оборонець вкотре підключився до атаки "гірників", але його постріл став здобиччю голкіпера. "Шахтар" активніше розпочав тайм, та перетворити територіальну перевагу в голи не зміг.

Розплата настала під завісу матчу. На 82-й хвилині господарям допоміг стандарт. Після подачі зі штрафного м'яч у ворота "гірників" відправив 15-річний Вушковіч. Відігратися "Шахтар" U-19 так і не зумів, тож покинув єврокубок.

До слова, львівський "Рух" U-19 в серії пенальті переграв "Інтер" U-19 та вийшов до 1/8 фіналу турніру.

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