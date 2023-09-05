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"Рух" U-19 отримав першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА

Фото: Юнаки "Руха" в чемпіонаті України (fcruhlviv.com)
Автор: Антон Федорців

Юнацька команда львівського "Руха" зустрінеться з боснійським "Сараєво" в стартовому раунді Юнацької ліги УЄФА 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Переможець Чемпіонату юнацьких команд УПЛ минулого сезону дізнався першого опонента в новому розіграші головного єврокубкового турніру на рівні U-19. "Жовто-чорним" протистоятиме чемпіон Боснії і Герцеговини серед юнаків.

У двоматчевому протистоянні зі "Сараєво" львів'яни перший матч проведуть вдома. Поєдинок запланований на 4 жовтня. Натомість 25 жовтня юнацькі команди зіграють матч-відповідь у боснійській столиці. Якщо чемпіон України пройде "Сараєво", то зустрінеться з переможцем пари португальського "Фамалікана" та данського "Мідтьюлланна".

Іншим представником України в Юнацькій лізі УЄФА 2023/24 буде "Шахтар" U-19. Донеччани зіграють на груповому етапі в статусі резервістів команди, що потрапила до дорослої Ліги чемпіонів напряму. Суперники юних "гірників" відомі – "Барселона" U-19, "Порту" U-19 та "Антверпен" U-19.

Торік юнацька команда "Руха" дійшла до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Львів'яни вибили польський "Заглембє", стамбульський "Галатасарай" та міланський "Інтер". Натомість вилетіли з турніру від "Мілана" (0:1).

Раніше луганська "Зоря" дізналася суперників у групі B Ліги конференцій. Там суперниками бронзового призера УПЛ стануть бельгійський "Гент", "Маккабі" з Тель-Авіва та ісландський "Брейдаблік". Перший матч – 21 вересня проти "Гента".

До слова, раніше пригадали болісні вильоти "Динамо" з єврокубків на ранніх стадіях.

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