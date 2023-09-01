"Зоря" отримала суперників у групі Ліги конференцій
На груповому етапі Ліги конференцій 2023/24 луганська "Зоря" зустрінеться з бельгійським "Гентом", тель-авівським "Маккабі" та ісландським "Брейдабліком".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.
Жеребкування відбулося ввечері 1 вересня у Монако. Опонентів отримали 32 команди, розбиті на вісім квартетів.
"Зоря" перед жеребкуванням потрапила до 3-го кошику за клубним рейтингом УЄФА. Це унеможливило зустрічі луганців із бельгійським "Генком", казахською "Астаною", стамбульським "Бешикташем", фінським ГІКом, варшавською "Легією", трнавським "Спартаком" і "Олімпією" з Любляни.
"Шахтар" опинився в групі B. Там суперниками донеччан будуть "Барселона", "Порту" та "Антверпен". Перший тур групового етапу запланований на 19-20 вересня, а фінальні протистояння відбудуться 12-13 грудня. Розклад матчів "гірників" з'явиться згодом.
Склад усіх груп Ліги конференцій 2023/24:
Група A: "Лілль", "Слован", "Олімпія", "Клаксвік"
Група B: "Гент", "Маккабі" Тель-Авів, "Зоря", "Брейдаблік"
Група C: "Динамо" Загреб, "Вікторія" Пльзень, "Астана", "Балкані"
Група D: "Брюгге", "Буде-Глімт", "Бешикташ", "Лугано"
Група E: АЗ "Алкмаар", "Астон Вілла", "Легія", "Зріньскі"
Група F: "Ференцварош", "Фіорентина", "Генк", "Чукарічкі"
Група G: "Айнтрахт", ПАОК, ГІК, "Абердін"
Група H: "Фенербахче", "Лудогорець", "Спартак" Трнава, "Норшелланн"
Напередодні "Шахтар" отримав суперників у групі H Ліги чемпіонів. Там суперниками донеччан будуть "Барселона", "Порту" та "Антверпен". Перший тур групового етапу запланований на 19-20 вересня, а фінальні протистояння відбудуться 12-13 грудня.
До слова, раніше пригадали болісні вильоти "Динамо" з єврокубків на ранніх стадіях.
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