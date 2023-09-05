"Рух" U-19 получил первого соперника в Юношеской лиге УЕФА

Победитель Чемпионата юношеских команд УПЛ прошлого сезона узнал первого оппонента в новом розыгрыше главного еврокубкового турнира на уровне U-19. "Желто-черным" будет противостоять чемпион Боснии и Герцеговины среди юношей.

В двухматчевом противостоянии с "Сараево" львовяне первый матч проведут дома. Поединок намечен на 4 октября. 25 октября юношеские команды сыграют ответный матч в боснийской столице. Если чемпион Украины пройдет "Сараево", то встретится с победителем пары португальского "Фамаликана" и датского "Мидтьюлланна".

Вторым представителем Украины в Юношеской лиге УЕФА 2023/24 будет "Шахтер" U-19. Дончане сыграют на групповом этапе в статусе резервистов команды, попавшей во взрослую Лигу чемпионов напрямую. Соперники юных "горняков" известны – "Барселона" U-19, "Порту" U-19 и "Антверпен" U-19.

В прошлом году юношеская команда "Руха" достигла 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Львовяне выбили польский "Заглембе", стамбульский "Галатасарай" и миланский "Интер". В свою очередь вылетели из турнира от "Милана" (0:1).

Ранее луганская "Заря" узнала соперников в группе B Лиги конференций. Там соперниками бронзового призера УПЛ станут бельгийский "Гент", "Маккаби" из Тель-Авива и исландский "Брейдаблик". Первый матч – 21 сентября против "Гента".