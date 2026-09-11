Рух транспорту в Києві змінився: які автобуси й тролейбуси курсують інакше

Регулярні атаки РФ на Київ майже не припиняються. Через перекриття руху на окремих локаціях столиці зранку 11 вересня змінились також маршрути деяких тролейбусів та автобусів.
Докладніше про зміни для пасажирів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
О 10:11 п'ятниці, 11 вересня, прес-служба комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram повідомила, що деякі тролейбуси міста рухаються інакше.
Так, по проспекту Степана Бандери "з причини перекриття руху" змінили маршрут:
Пасажирам пояснили, що рух тролейбусів організовано так:
О 10:27 у КП "Київпастранс" розповіли, що змінився також рух:
"По проспекту Романа Шухевича з причини перекриття руху", - уточнили у комунальному підприємстві.
Повідомляється, що рух автобусів організовано так: вул. Рональда Рейгана - вул. Братиславська - вул. Ігоря Юхновського - далі за власною схемою (в обидва напрямки).
За даними Київської міської державної адміністрації, штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки 11 вересня розгорнули в Дніпровському районі міста.
У КМДА уточнили, що адреса штабу: вул. Едуарда Вільде, 5 (гімназія №184).
Для консультацій та допомоги доступні телефони:
Нагадаємо, в ніч проти 11 вересня росіяни атакували Київ ударними дронами - у Дніпровському районі спалахнула 9-поверхівка, постраждали люди.
Крім того, дрони влучили у дві АЗС у різних районах столиці.
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