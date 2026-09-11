Летіла "Бандероль" та дрони, майже 20 "прильотів": як ППО відбила нічний удар РФ

Уночі проти 11 вересня Росія атакувала Україну ракетою "Бандероль" і роєм зі 161 ударного дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили Збройних сил України.

Чим атакувала Росія

Ворог застосував ракету S8000 "Бандероль", яку запустили з Бєлгородської області РФ. Також по Україні летіли 161 ударний дрон типу Shahed, у тому числі реактивні, дрони "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Цілі летіли одразу з кількох напрямків:

Орел;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

тимчасово окупований Донецьк;

Гвардійське на тимчасово окупованому півострові Крим.

Як відбивали наліт

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила або подавила 138 ворожих безпілотників - "шахедів", "Гербер" та дронів інших типів.

Засоби повітряного нападу влучили одразу у 19 локаціях. Ще у трьох місцях впали уламки збитих цілей.

Тим часом у Дніпровському районі Києва вночі спалахнула пожежа у 9-поверховому житловому будинку після удару ворожого дрона.