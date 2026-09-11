Движение транспорта в Киеве изменилось: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе

Какие троллейбусы изменили движение утром 11 сентября

В 10:11 пятницы, 11 сентября, пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram сообщила, что некоторые троллейбусы города двигаются иначе.

Так, по проспекту Степана Бандеры "по причине перекрытия движения" изменили маршрут:

троллейбусы №25;

троллейбусы №29;

троллейбусы №30;

троллейбусы №31.

Пассажирам объяснили, что движение троллейбусов организовано так:

маршруты №25, №30 и №31 - от проспекта Свободы, ст. м. "Лукьяновская", ул. Кадетский гай - до железнодорожной платформы "Куреневская" ;

- от проспекта Свободы, ст. м. "Лукьяновская", ул. Кадетский гай - ; маршруты №29, №30 и №31 - от ул. Милославская и площади Дарницкая - до ст. м. "Минская".

Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:11 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Какие автобусы изменили движение утром 11 сентября

В 10:27 в КП "Киевпасстранс" рассказали, что изменилось также движение:

автобусов №28т;

автобусов №33т;

автобусов №35т;

автобусов №110.

"По проспекту Романа Шухевича по причине перекрытия движения", - уточнили в коммунальном предприятии.

Сообщается, что движение автобусов организовано так : ул. Рональда Рейгана - ул. Братиславская - ул. Игоря Юхновского - дальше по собственной схеме (в оба направления).

Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:27 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Где развернули штаб помощи пострадавшим

По данным Киевской городской государственной администрации, штаб помощи пострадавшим от вражеской атаки 11 сентября был развернут в Днепровском районе города.

В КГГА уточнили, что адрес штаба: ул. Эдуарда Вильде, 5 (гимназия №184).

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