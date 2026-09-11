Движение транспорта в Киеве изменилось: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе

Регулярные атаки РФ на Киев почти не прекращаются. Из-за перекрытия движения на отдельных локациях столицы утром 11 сентября изменились также маршруты некоторых троллейбусов и автобусов.
Подробнее об изменениях для пассажиров, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В 10:11 пятницы, 11 сентября, пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram сообщила, что некоторые троллейбусы города двигаются иначе.
Так, по проспекту Степана Бандеры "по причине перекрытия движения" изменили маршрут:
Пассажирам объяснили, что движение троллейбусов организовано так:
В 10:27 в КП "Киевпасстранс" рассказали, что изменилось также движение:
"По проспекту Романа Шухевича по причине перекрытия движения", - уточнили в коммунальном предприятии.
Сообщается, что движение автобусов организовано так : ул. Рональда Рейгана - ул. Братиславская - ул. Игоря Юхновского - дальше по собственной схеме (в оба направления).
По данным Киевской городской государственной администрации, штаб помощи пострадавшим от вражеской атаки 11 сентября был развернут в Днепровском районе города.
В КГГА уточнили, что адрес штаба: ул. Эдуарда Вильде, 5 (гимназия №184).
Для консультаций и помощи доступны телефоны:
Напомним, в ночь на 11 сентября россияне атаковали Киев ударными дронами - в Днепровском районе вспыхнула 9-этажка, пострадали люди.
Кроме того, дроны попали в две АЗС в разных районах столицы.
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