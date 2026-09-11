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Рух транспорту в Києві змінився: які автобуси й тролейбуси курсують інакше

12:16 11.09.2026 Пт
2 хв
На кількох проспектах столиці перекрили рух, тож маршрути "скорегували"
aimg Ірина Костенко
Рух транспорту в Києві змінився: які автобуси й тролейбуси курсують інакше Деякий транспорт Києва курсує зі змінами (фото ілюстративне: Getty Images)
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Регулярні атаки РФ на Київ майже не припиняються. Через перекриття руху на окремих локаціях столиці зранку 11 вересня змінились також маршрути деяких тролейбусів та автобусів.

Докладніше про зміни для пасажирів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Які тролейбуси змінили рух зранку 11 вересня

О 10:11 п'ятниці, 11 вересня, прес-служба комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram повідомила, що деякі тролейбуси міста рухаються інакше.

Так, по проспекту Степана Бандери "з причини перекриття руху" змінили маршрут:

  • тролейбуси №25;
  • тролейбуси №29;
  • тролейбуси №30;
  • тролейбуси №31.

Пасажирам пояснили, що рух тролейбусів організовано так:

  • маршрути №25, №30 та №31 - від проспекту Свободи, ст. м. "Лук'янівська", вул. Кадетський гай - до залізничної платформи "Куренівська";
  • маршрути №29, №30 та №31 - від вул. Милославська та площі Дарницька - до ст. м. "Мінська".

Рух транспорту в Києві змінився: які автобуси й тролейбуси курсують інакшеПублікація КП "Київпастранс" о 10:11 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Які автобуси змінили рух зранку 11 вересня

О 10:27 у КП "Київпастранс" розповіли, що змінився також рух:

  • автобусів №28т;
  • автобусів №33т;
  • автобусів №35т;
  • автобусів №110.

"По проспекту Романа Шухевича з причини перекриття руху", - уточнили у комунальному підприємстві.

Повідомляється, що рух автобусів організовано так: вул. Рональда Рейгана - вул. Братиславська - вул. Ігоря Юхновського - далі за власною схемою (в обидва напрямки).

Рух транспорту в Києві змінився: які автобуси й тролейбуси курсують інакшеПублікація КП "Київпастранс" о 10:27 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Де розгорнули штаб допомоги постраждалим

За даними Київської міської державної адміністрації, штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки 11 вересня розгорнули в Дніпровському районі міста.

У КМДА уточнили, що адреса штабу: вул. Едуарда Вільде, 5 (гімназія №184).

Для консультацій та допомоги доступні телефони:

  • гімназії №184: 063 319 79 19 та 063 319 79 08;
  • оперативного чергового Дніпровської РДА: 067 224 81 76;
  • соціальних менеджерів: 093 952 17 48.

Нагадаємо, в ніч проти 11 вересня росіяни атакували Київ ударними дронами - у Дніпровському районі спалахнула 9-поверхівка, постраждали люди.

Крім того, дрони влучили у дві АЗС у різних районах столиці.

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