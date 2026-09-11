Рух транспорту в Києві змінився: які автобуси й тролейбуси курсують інакше
Регулярні атаки РФ на Київ майже не припиняються. Через перекриття руху на окремих локаціях столиці зранку 11 вересня змінились також маршрути деяких тролейбусів та автобусів.
Докладніше про зміни для пасажирів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Які тролейбуси змінили рух зранку 11 вересня
О 10:11 п'ятниці, 11 вересня, прес-служба комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram повідомила, що деякі тролейбуси міста рухаються інакше.
Так, по проспекту Степана Бандери "з причини перекриття руху" змінили маршрут:
- тролейбуси №25;
- тролейбуси №29;
- тролейбуси №30;
- тролейбуси №31.
Пасажирам пояснили, що рух тролейбусів організовано так:
- маршрути №25, №30 та №31 - від проспекту Свободи, ст. м. "Лук'янівська", вул. Кадетський гай - до залізничної платформи "Куренівська";
- маршрути №29, №30 та №31 - від вул. Милославська та площі Дарницька - до ст. м. "Мінська".
Публікація КП "Київпастранс" о 10:11 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Які автобуси змінили рух зранку 11 вересня
О 10:27 у КП "Київпастранс" розповіли, що змінився також рух:
- автобусів №28т;
- автобусів №33т;
- автобусів №35т;
- автобусів №110.
"По проспекту Романа Шухевича з причини перекриття руху", - уточнили у комунальному підприємстві.
Повідомляється, що рух автобусів організовано так: вул. Рональда Рейгана - вул. Братиславська - вул. Ігоря Юхновського - далі за власною схемою (в обидва напрямки).
Публікація КП "Київпастранс" о 10:27 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Де розгорнули штаб допомоги постраждалим
За даними Київської міської державної адміністрації, штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки 11 вересня розгорнули в Дніпровському районі міста.
У КМДА уточнили, що адреса штабу: вул. Едуарда Вільде, 5 (гімназія №184).
Для консультацій та допомоги доступні телефони:
- гімназії №184: 063 319 79 19 та 063 319 79 08;
- оперативного чергового Дніпровської РДА: 067 224 81 76;
- соціальних менеджерів: 093 952 17 48.
Нагадаємо, в ніч проти 11 вересня росіяни атакували Київ ударними дронами - у Дніпровському районі спалахнула 9-поверхівка, постраждали люди.
Крім того, дрони влучили у дві АЗС у різних районах столиці.
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