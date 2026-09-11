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Движение транспорта в Киеве изменилось: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе

12:16 11.09.2026 Пт
2 мин
На нескольких проспектах столицы перекрыли движение, поэтому маршруты "скорректировали"
aimg Ирина Костенко
Движение транспорта в Киеве изменилось: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе Некоторый транспорт Киева курсирует с изменениями (фото иллюстративное: Getty Images)
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Регулярные атаки РФ на Киев почти не прекращаются. Из-за перекрытия движения на отдельных локациях столицы утром 11 сентября изменились также маршруты некоторых троллейбусов и автобусов.

Подробнее об изменениях для пассажиров, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какие троллейбусы изменили движение утром 11 сентября

В 10:11 пятницы, 11 сентября, пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram сообщила, что некоторые троллейбусы города двигаются иначе.

Так, по проспекту Степана Бандеры "по причине перекрытия движения" изменили маршрут:

  • троллейбусы №25;
  • троллейбусы №29;
  • троллейбусы №30;
  • троллейбусы №31.

Пассажирам объяснили, что движение троллейбусов организовано так:

  • маршруты №25, №30 и №31 - от проспекта Свободы, ст. м. "Лукьяновская", ул. Кадетский гай - до железнодорожной платформы "Куреневская";
  • маршруты №29, №30 и №31 - от ул. Милославская и площади Дарницкая - до ст. м. "Минская".

Движение транспорта в Киеве изменилось: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначеПубликация КП "Киевпасстранс" в 10:11 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Какие автобусы изменили движение утром 11 сентября

В 10:27 в КП "Киевпасстранс" рассказали, что изменилось также движение:

  • автобусов №28т;
  • автобусов №33т;
  • автобусов №35т;
  • автобусов №110.

"По проспекту Романа Шухевича по причине перекрытия движения", - уточнили в коммунальном предприятии.

Сообщается, что движение автобусов организовано так : ул. Рональда Рейгана - ул. Братиславская - ул. Игоря Юхновского - дальше по собственной схеме (в оба направления).

Движение транспорта в Киеве изменилось: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначеПубликация КП "Киевпасстранс" в 10:27 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Где развернули штаб помощи пострадавшим

По данным Киевской городской государственной администрации, штаб помощи пострадавшим от вражеской атаки 11 сентября был развернут в Днепровском районе города.

В КГГА уточнили, что адрес штаба: ул. Эдуарда Вильде, 5 (гимназия №184).

Для консультаций и помощи доступны телефоны:

  • гимназии №184: 063 319 79 19 и 063 319 79 08;
  • оперативного дежурного Днепровской РГА: 067 224 81 76;
  • социальных менеджеров: 093 952 17 48.

Напомним, в ночь на 11 сентября россияне атаковали Киев ударными дронами - в Днепровском районе вспыхнула 9-этажка, пострадали люди.

Кроме того, дроны попали в две АЗС в разных районах столицы.

Читайте также, как ПВО отразила ночной удар РФ.

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