Движение транспорта в Киеве изменилось: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе
Регулярные атаки РФ на Киев почти не прекращаются. Из-за перекрытия движения на отдельных локациях столицы утром 11 сентября изменились также маршруты некоторых троллейбусов и автобусов.
Подробнее об изменениях для пассажиров, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Какие троллейбусы изменили движение утром 11 сентября
В 10:11 пятницы, 11 сентября, пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram сообщила, что некоторые троллейбусы города двигаются иначе.
Так, по проспекту Степана Бандеры "по причине перекрытия движения" изменили маршрут:
- троллейбусы №25;
- троллейбусы №29;
- троллейбусы №30;
- троллейбусы №31.
Пассажирам объяснили, что движение троллейбусов организовано так:
- маршруты №25, №30 и №31 - от проспекта Свободы, ст. м. "Лукьяновская", ул. Кадетский гай - до железнодорожной платформы "Куреневская";
- маршруты №29, №30 и №31 - от ул. Милославская и площади Дарницкая - до ст. м. "Минская".
Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:11 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Какие автобусы изменили движение утром 11 сентября
В 10:27 в КП "Киевпасстранс" рассказали, что изменилось также движение:
- автобусов №28т;
- автобусов №33т;
- автобусов №35т;
- автобусов №110.
"По проспекту Романа Шухевича по причине перекрытия движения", - уточнили в коммунальном предприятии.
Сообщается, что движение автобусов организовано так : ул. Рональда Рейгана - ул. Братиславская - ул. Игоря Юхновского - дальше по собственной схеме (в оба направления).
Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:27 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Где развернули штаб помощи пострадавшим
По данным Киевской городской государственной администрации, штаб помощи пострадавшим от вражеской атаки 11 сентября был развернут в Днепровском районе города.
В КГГА уточнили, что адрес штаба: ул. Эдуарда Вильде, 5 (гимназия №184).
Для консультаций и помощи доступны телефоны:
- гимназии №184: 063 319 79 19 и 063 319 79 08;
- оперативного дежурного Днепровской РГА: 067 224 81 76;
- социальных менеджеров: 093 952 17 48.
Напомним, в ночь на 11 сентября россияне атаковали Киев ударными дронами - в Днепровском районе вспыхнула 9-этажка, пострадали люди.
Кроме того, дроны попали в две АЗС в разных районах столицы.
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