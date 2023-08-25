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Рух продовжується. ЗСУ на Таврійському напрямку за добу знищили більше 200 росіян

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни продовжують рух на Таврійському напрямку. Протягом минулої доби, 24 серпня, артилерійські підрозділи виконали більше 1327 вогневих завдань.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Лише за останню добу, на Таврійському напрямку втрати ворога склали 273 особи: 

  • 109 загиблих; 
  • 160 поранених; 
  • 4 в полоні. 

Також наші воїни знищили 23 одиниці військової техніки противника, зокрема: 

  • 6 ББМ;
  • 7 артилерійських систем та мінометів;
  • 1 РСЗВ;
  • 2 БпЛА;
  • 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки.

"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - пише Тарнавський. 

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби наші воїни знищили ще 470 окупантів. Станом на сьогоднішній ранок, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 259 630 одиниць особового складу.

Тим часом командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав, як українські військові влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ росіян за допомогою FPV-дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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