Движение продолжается. ВСУ на Таврическом направлении за сутки уничтожили более 200 россиян

Украинские воины продолжают движение в Таврическом направлении. За прошедшие сутки, 24 августа, артиллерийские подразделения выполнили более 1327 огневых задач.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .
Только за последние сутки, на Таврическом направлении потери врага составили 273 человека:
Также наши воины уничтожили 23 единицы военной техники противника, в частности:
"Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - пишет Тарнавский.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 470 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 259 630 единиц личного состава.
Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как украинские военные устроили "сафари" на технику и средства РЭБ россиян с помощью FPV-дронов.
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