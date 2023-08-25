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ЗСУ знищили ще 470 окупантів та майже 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

П'ятниця 25 серпня 2023 08:13
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ЗСУ знищили ще 470 окупантів та майже 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 25 серпня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 259 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем, та 10 ББМ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 259 630 (+470) осіб ліквідовано;
  • танків - 4378 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 8521 (+10) од.;
  • артилерійських систем - 5361 (+28) од.;
  • РСЗВ - 724 (+1) од.;
  • засоби ППО - 495 (+1) од.;
  • літаків - 315 од.;
  • гелікоптерів - 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4356 (+12) од.;
  • крилаті ракети - 1409 (+3) од.;
  • кораблі/катери - 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7790 (+17) од.;
  • спеціальна техніка - 802 (+1) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. ЗСУ знищили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях окупантів минулої доби.

Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 24 серпня просунулися на північ від Бахмута і захопили російські передові позиції. Також, ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та підійшли до другої лінії оборони окупантів.

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