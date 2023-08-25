ЗСУ знищили ще 470 окупантів та майже 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 25 серпня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 259 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем, та 10 ББМ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 259 630 (+470) осіб ліквідовано;

танків - 4378 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 8521 (+10) од.;

артилерійських систем - 5361 (+28) од.;

РСЗВ - 724 (+1) од.;

засоби ППО - 495 (+1) од.;

літаків - 315 од.;

гелікоптерів - 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4356 (+12) од.;

крилаті ракети - 1409 (+3) од.;

кораблі/катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7790 (+17) од.;

спеціальна техніка - 802 (+1) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. ЗСУ знищили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях окупантів минулої доби. Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 24 серпня просунулися на північ від Бахмута і захопили російські передові позиції. Також, ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та підійшли до другої лінії оборони окупантів.