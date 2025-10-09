Зміни в русі потягів: УЗ оновила маршрути після атак ворога

"Залізничне сполучення з Сумщиною: організовуємо рух зміненими маршрутами. Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух - пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", - пояснили залізничники.

Зокрема, це стосується потягів регіонального призначення:

895 Конотоп - Фастів

888/887 Славутич - Київ-Волинський

та 892 Фастів - Славутич.

Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї.

Укрзалізниця також попередила, що поїзди дальнього сполучення, такі як:

787 Терещенська - Київ,

786 Київ - Терещенська,

113 Харків - Львів,

779 Суми - Київ,

116 Київ - Суми,

774 Жмеринка - Терещенська

Їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення.

"Просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці", - додали в компанії.



Актуальна інформація про затримки поїздів далекого сполучення доступна за посиланням.

Оновлено о 8:57.

Глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що залізничне сполучення з Сумською областю тимчасово здійснюється зміненими маршрутами.

Зміни відбулись у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї.

Зокрема глава ОВА зазначив, що вчора через зміну напрямків руху були значні затримки у прибутті та відправленні потягів. Однак усі заходи спрямовані передусім на безпеку пасажирів.

У таких випадках у вагонах підтримується:

температурний режим,

працює опалення,

забезпечено воду,

базове харчування.

Рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку.