Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зміни в русі потягів: УЗ оновила маршрути після атак ворога

Фото: "Укрзалізниця" пояснила, як доїхати на Сумщину (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни у русі потягів через чергові російські атаки на залізничну інфраструктуру. Рух поїздів у напрямку Сумської області організували зміненими маршрутами, щоб забезпечити безпеку пасажирів і безперервне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Залізничне сполучення з Сумщиною: організовуємо рух зміненими маршрутами. Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух - пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", - пояснили залізничники. 

Зокрема, це стосується потягів регіонального призначення:

  • 895 Конотоп - Фастів 
  • 888/887 Славутич - Київ-Волинський
  • та 892 Фастів - Славутич.

Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї.

Укрзалізниця також попередила, що поїзди дальнього сполучення, такі як:

  • 787 Терещенська - Київ,
  • 786  Київ - Терещенська,
  • 113 Харків - Львів, 
  • 779 Суми - Київ,
  • 116 Київ - Суми,
  • 774 Жмеринка - Терещенська

Їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення.

"Просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці", - додали в компанії.
 
Актуальна інформація про затримки поїздів далекого сполучення доступна за посиланням.

Оновлено о 8:57.

Глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що залізничне сполучення з Сумською областю тимчасово здійснюється зміненими маршрутами.

Зміни відбулись у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї.

Зокрема глава ОВА зазначив, що вчора через зміну напрямків руху були значні затримки у прибутті та відправленні потягів. Однак усі заходи спрямовані передусім на безпеку пасажирів.

У таких випадках у вагонах підтримується:

  • температурний режим,
  • працює опалення,
  • забезпечено воду,
  • базове харчування.

Рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку.

Зауважимо, що вчора, 8 жовтня, через ворожі атаки було ускладнено рух поїздів від Ніжина до Києва, далекі та приміські маршрути змінено.

Водночас у понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.

