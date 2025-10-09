Зміни в русі потягів: УЗ оновила маршрути після атак ворога

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни у русі потягів через чергові російські атаки на залізничну інфраструктуру. Рух поїздів у напрямку Сумської області організували зміненими маршрутами, щоб забезпечити безпеку пасажирів і безперервне сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Залізничне сполучення з Сумщиною: організовуємо рух зміненими маршрутами. Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух - пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", - пояснили залізничники.
Зокрема, це стосується потягів регіонального призначення:
Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї.
Укрзалізниця також попередила, що поїзди дальнього сполучення, такі як:
Їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення.
"Просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці", - додали в компанії.
Актуальна інформація про затримки поїздів далекого сполучення доступна за посиланням.
Оновлено о 8:57.
Глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що залізничне сполучення з Сумською областю тимчасово здійснюється зміненими маршрутами.
Зміни відбулись у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї.
Зокрема глава ОВА зазначив, що вчора через зміну напрямків руху були значні затримки у прибутті та відправленні потягів. Однак усі заходи спрямовані передусім на безпеку пасажирів.
У таких випадках у вагонах підтримується:
Рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку.
Зауважимо, що вчора, 8 жовтня, через ворожі атаки було ускладнено рух поїздів від Ніжина до Києва, далекі та приміські маршрути змінено.
Водночас у понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.