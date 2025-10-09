RU

Изменения в движении поездов: УЗ обновила маршруты после атак врага

Фото: "Укрзализныця" объяснила, как доехать на Сумщину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении поездов из-за очередных российских атак на железнодорожную инфраструктуру. Движение поездов в направлении Сумской области организовали измененными маршрутами, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и непрерывное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрзализныцю".

"Железнодорожное сообщение с Сумщиной: организуем движение измененными маршрутами. Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение - пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем другими маршрутами", - пояснили железнодорожники.

В частности, это касается поездов регионального назначения:

  • 895 Конотоп - Фастов
  • 888/887 Славутич - Киев-Волынский
  • и 892 Фастов - Славутич.

Однако поезда пригородного сообщения доезжают до ст. Носовка, и соответственно отправление с нее.

Укрзализныця также предупредила, что поезда дальнего следования, такие как:

  • 787 Терещенская - Киев,
  • 786 Киев - Терещенская,
  • 113 Харьков - Львов,
  • 779 Сумы - Киев,
  • 116 Киев - Сумы,
  • 774 Жмеринка - Терещенская

Едут в объезд к своим станциям назначения.

"Просим пассажиров следить за официальными сообщениями "Укрзалізниці", - добавили в компании.

Актуальная информация о задержках поездов дальнего следования доступна по ссылке.

Обновлено в 8:57.

Глава Сумской ОГА Олег Григоров подтвердил, что железнодорожное сообщение с Сумской областью временно осуществляется измененными маршрутами.

Изменения произошли в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках пути поезда, следующие в направлении Сумщины и из нее.

В частности глава ОВА отметил, что вчера из-за изменения направлений движения были значительные задержки в прибытии и отправлении поездов. Однако все меры направлены прежде всего на безопасность пассажиров.

В таких случаях в вагонах поддерживается:

  • температурный режим,
  • работает отопление,
  • обеспечено воду,
  • базовое питание.

Движение организовано так, чтобы люди не подвергались опасности.

Заметим, что вчера, 8 октября, из-за вражеских атак было затруднено движение поездов от Нежина до Киева, дальние и пригородные маршруты изменены.

В то же время в понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов в Сумской области из-за масштабного обстрела, враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.

УкрзализныцяВойна России против Украины