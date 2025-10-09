Изменения в движении поездов: УЗ обновила маршруты после атак врага

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении поездов из-за очередных российских атак на железнодорожную инфраструктуру. Движение поездов в направлении Сумской области организовали измененными маршрутами, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и непрерывное сообщение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрзализныцю".
"Железнодорожное сообщение с Сумщиной: организуем движение измененными маршрутами. Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение - пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем другими маршрутами", - пояснили железнодорожники.
В частности, это касается поездов регионального назначения:
Однако поезда пригородного сообщения доезжают до ст. Носовка, и соответственно отправление с нее.
Укрзализныця также предупредила, что поезда дальнего следования, такие как:
Едут в объезд к своим станциям назначения.
"Просим пассажиров следить за официальными сообщениями "Укрзалізниці", - добавили в компании.
Актуальная информация о задержках поездов дальнего следования доступна по ссылке.
Обновлено в 8:57.
Глава Сумской ОГА Олег Григоров подтвердил, что железнодорожное сообщение с Сумской областью временно осуществляется измененными маршрутами.
Изменения произошли в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках пути поезда, следующие в направлении Сумщины и из нее.
В частности глава ОВА отметил, что вчера из-за изменения направлений движения были значительные задержки в прибытии и отправлении поездов. Однако все меры направлены прежде всего на безопасность пассажиров.
В таких случаях в вагонах поддерживается:
Движение организовано так, чтобы люди не подвергались опасности.
Заметим, что вчера, 8 октября, из-за вражеских атак было затруднено движение поездов от Нежина до Киева, дальние и пригородные маршруты изменены.
В то же время в понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов в Сумской области из-за масштабного обстрела, враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.