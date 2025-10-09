ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зміни в русі потягів: УЗ оновила маршрути після атак ворога

Сумська область, Четвер 09 жовтня 2025 08:43
UA EN RU
Зміни в русі потягів: УЗ оновила маршрути після атак ворога Фото: "Укрзалізниця" пояснила, як доїхати на Сумщину (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни у русі потягів через чергові російські атаки на залізничну інфраструктуру. Рух поїздів у напрямку Сумської області організували зміненими маршрутами, щоб забезпечити безпеку пасажирів і безперервне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Залізничне сполучення з Сумщиною: організовуємо рух зміненими маршрутами. Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух - пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", - пояснили залізничники.

Зокрема, це стосується потягів регіонального призначення:

  • 895 Конотоп - Фастів
  • 888/887 Славутич - Київ-Волинський
  • та 892 Фастів - Славутич.

Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї.

Укрзалізниця також попередила, що поїзди дальнього сполучення, такі як:

  • 787 Терещенська - Київ,
  • 786 Київ - Терещенська,
  • 113 Харків - Львів,
  • 779 Суми - Київ,
  • 116 Київ - Суми,
  • 774 Жмеринка - Терещенська

Їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення.

"Просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці", - додали в компанії.

Актуальна інформація про затримки поїздів далекого сполучення доступна за посиланням.

Оновлено о 8:57.

Глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що залізничне сполучення з Сумською областю тимчасово здійснюється зміненими маршрутами.

Зміни відбулись у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї.

Зокрема глава ОВА зазначив, що вчора через зміну напрямків руху були значні затримки у прибутті та відправленні потягів. Однак усі заходи спрямовані передусім на безпеку пасажирів.

У таких випадках у вагонах підтримується:

  • температурний режим,
  • працює опалення,
  • забезпечено воду,
  • базове харчування.

Рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку.

Зауважимо, що вчора, 8 жовтня, через ворожі атаки було ускладнено рух поїздів від Ніжина до Києва, далекі та приміські маршрути змінено.

Водночас у понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Війна Росії проти України
Новини
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни