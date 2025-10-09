Изменения в движении поездов: УЗ обновила маршруты после атак врага

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении поездов из-за очередных российских атак на железнодорожную инфраструктуру. Движение поездов в направлении Сумской области организовали измененными маршрутами, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и непрерывное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю ".

"Железнодорожное сообщение с Сумщиной: организуем движение измененными маршрутами. Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение - пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем другими маршрутами", - пояснили железнодорожники.

В частности, это касается поездов регионального назначения:

895 Конотоп - Фастов

888/887 Славутич - Киев-Волынский

и 892 Фастов - Славутич.

Однако поезда пригородного сообщения доезжают до ст. Носовка, и соответственно отправление с нее.

Укрзализныця также предупредила, что поезда дальнего следования, такие как:

787 Терещенская - Киев,

786 Киев - Терещенская,

113 Харьков - Львов,

779 Сумы - Киев,

116 Киев - Сумы,

774 Жмеринка - Терещенская

Едут в объезд к своим станциям назначения.

"Просим пассажиров следить за официальными сообщениями "Укрзалізниці", - добавили в компании.



Актуальная информация о задержках поездов дальнего следования доступна по ссылке.

Обновлено в 8:57.

Глава Сумской ОГА Олег Григоров подтвердил, что железнодорожное сообщение с Сумской областью временно осуществляется измененными маршрутами.

Изменения произошли в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках пути поезда, следующие в направлении Сумщины и из нее.

В частности глава ОВА отметил, что вчера из-за изменения направлений движения были значительные задержки в прибытии и отправлении поездов. Однако все меры направлены прежде всего на безопасность пассажиров.

В таких случаях в вагонах поддерживается:

температурный режим,

работает отопление,

обеспечено воду,

базовое питание.

Движение организовано так, чтобы люди не подвергались опасности.