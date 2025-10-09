ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Изменения в движении поездов: УЗ обновила маршруты после атак врага

Сумская область, Четверг 09 октября 2025 08:43
UA EN RU
Изменения в движении поездов: УЗ обновила маршруты после атак врага Фото: "Укрзализныця" объяснила, как доехать на Сумщину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении поездов из-за очередных российских атак на железнодорожную инфраструктуру. Движение поездов в направлении Сумской области организовали измененными маршрутами, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и непрерывное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрзализныцю".

"Железнодорожное сообщение с Сумщиной: организуем движение измененными маршрутами. Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение - пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем другими маршрутами", - пояснили железнодорожники.

В частности, это касается поездов регионального назначения:

  • 895 Конотоп - Фастов
  • 888/887 Славутич - Киев-Волынский
  • и 892 Фастов - Славутич.

Однако поезда пригородного сообщения доезжают до ст. Носовка, и соответственно отправление с нее.

Укрзализныця также предупредила, что поезда дальнего следования, такие как:

  • 787 Терещенская - Киев,
  • 786 Киев - Терещенская,
  • 113 Харьков - Львов,
  • 779 Сумы - Киев,
  • 116 Киев - Сумы,
  • 774 Жмеринка - Терещенская

Едут в объезд к своим станциям назначения.

"Просим пассажиров следить за официальными сообщениями "Укрзалізниці", - добавили в компании.

Актуальная информация о задержках поездов дальнего следования доступна по ссылке.

Обновлено в 8:57.

Глава Сумской ОГА Олег Григоров подтвердил, что железнодорожное сообщение с Сумской областью временно осуществляется измененными маршрутами.

Изменения произошли в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках пути поезда, следующие в направлении Сумщины и из нее.

В частности глава ОВА отметил, что вчера из-за изменения направлений движения были значительные задержки в прибытии и отправлении поездов. Однако все меры направлены прежде всего на безопасность пассажиров.

В таких случаях в вагонах поддерживается:

  • температурный режим,
  • работает отопление,
  • обеспечено воду,
  • базовое питание.

Движение организовано так, чтобы люди не подвергались опасности.

Заметим, что вчера, 8 октября, из-за вражеских атак было затруднено движение поездов от Нежина до Киева, дальние и пригородные маршруты изменены.

В то же время в понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов в Сумской области из-за масштабного обстрела, враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война России против Украины
Новости
Масштабный пожар, раненые и обесточивание: что известно об атаке РФ в Одесской области
Масштабный пожар, раненые и обесточивание: что известно об атаке РФ в Одесской области
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны