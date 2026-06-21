Рух однією з головних магістралей Києва частково обмежать майже на місяць

У Печерському районі столиці із 22 червня до 15 липня частково обмежуватимуть рух транспорту бульваром Лесі Українки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Де та коли діятимуть обмеження

За інформацією адміністрації, дорожні служби працюватимуть щодня із 8:00 до 20:00. У цей час фахівці Печерського ШЕУ облаштовуватимуть нове дорожнє огородження на розділювальній смузі.

Роботи та обмеження руху триватимуть на ділянці від станції метро "Печерська" до Печерського шляхопроводу.

На час ремонту проїзд частково обмежать крайніми лівими смугами в обох напрямках руху.

Фото: карта обмеження руху в Києві (kyivcity.gov.ua)

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає водіїв заздалегідь враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів містом.