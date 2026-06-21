Рух однією з головних магістралей Києва частково обмежать майже на місяць
У Печерському районі столиці із 22 червня до 15 липня частково обмежуватимуть рух транспорту бульваром Лесі Українки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Де та коли діятимуть обмеження
За інформацією адміністрації, дорожні служби працюватимуть щодня із 8:00 до 20:00. У цей час фахівці Печерського ШЕУ облаштовуватимуть нове дорожнє огородження на розділювальній смузі.
Роботи та обмеження руху триватимуть на ділянці від станції метро "Печерська" до Печерського шляхопроводу.
На час ремонту проїзд частково обмежать крайніми лівими смугами в обох напрямках руху.
Фото: карта обмеження руху в Києві (kyivcity.gov.ua)
Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає водіїв заздалегідь враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів містом.
Ситуація з ремонтом доріг в Україні
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів екстрено виділив додаткові 3,5 млрд гривень з резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг місцевого значення.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що фінансування розподілять між усіма регіонами на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Гроші спрямують на найбільш зруйновані відрізки для покращення цивільної та військової логістики.
Також у травні президент Володимир Зеленський поставив уряду жорсткий дедлайн для відновлення важливих місцевих доріг. Глава держави підкреслив, що Кабмін має терміново розв'язати проблеми з автошляхами у Київській та Чернігівській областях, оскільки вони критично важливі для логістики оборони та евакуації поранених.
Водночас на початку червня в Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею. Рух транспорту відкрили на Північному обході Рівного, який будували ще до початку повномасштабної війни.
Ця траса протяжністю 14,5 км забезпечує швидший вихід до міжнародного коридору "Київ - Чоп" та трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.