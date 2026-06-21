Движение по одной из главных магистралей Киева будет частично ограничено почти на месяц

В Печерском районе столицы с 22 июня по 15 июля будет частично ограничено движение транспорта по бульвару Леси Украинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Где и когда будут действовать ограничения

По информации администрации, дорожные службы будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. В это время специалисты Печерского ШЕУ будут устанавливать новое дорожное ограждение на разделительной полосе.

Работы и ограничения движения будут продолжаться на участке от станции метро "Печерская" до Печерского путепровода.

На время ремонта проезд будет частично ограничен крайними левыми полосами в обоих направлениях движения.

Фото: карта ограничений движения в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей заранее учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов по городу.