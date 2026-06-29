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Рух на кордоні з Румунією обмежать через спеку: коли і кого не пропустять

15:32 29.06.2026 Пн
2 хв
Обмеження діятимуть щонайменше два дні
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українсько-румунський кордон (Getty Images)

На українсько-румунському кордоні 29 та 30 червня на пунктах пропуску тимчасово будуть діяти обмеження руху вантажного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби.

"За інформацією, отриманою від румунської сторони, у зв'язку зі складними погодними умовами у пунктах пропуску "Красноїльськ - Вікову-де-Сус" та "Порубне - Сірет" діятимуть тимчасові обмеження", - йдеться у заяві.

Зазначається, що обмеження діятимуть щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 - зокрема, не будуть пропускати вантажні транспортні засоби на виїзд з України, а також їх подальше переміщення територією Румунії.

"Обмеження стосується всіх вантажних транспортних засобів, у тому числі порожніх, та можуть коригуватися залежно від температурного режиму", - пояснили у Державній митній службі.

Нагадаємо, начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха раніше повідомила, що хвиля інтенсивної спеки почне охоплювати Україну з 28 червня.

За її словами, така погодна ситуація зумовлена надходженням гарячого повітря з північних регіонів Африки, яке прямує через південну та центральну Європу.

У понеділок і вівторок, 29-30 червня, денні температури можуть підніматися до +35…+38 °C на всій території Правобережної України.

Також 29 червня в Києві запроваджено обмеження для руху вантажного транспорту через високу температуру повітря.

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