Рух на кордоні з Румунією обмежать через спеку: коли і кого не пропустять

"За інформацією, отриманою від румунської сторони, у зв'язку зі складними погодними умовами у пунктах пропуску "Красноїльськ - Вікову-де-Сус" та "Порубне - Сірет" діятимуть тимчасові обмеження", - йдеться у заяві.

Зазначається, що обмеження діятимуть щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 - зокрема, не будуть пропускати вантажні транспортні засоби на виїзд з України, а також їх подальше переміщення територією Румунії.

"Обмеження стосується всіх вантажних транспортних засобів, у тому числі порожніх, та можуть коригуватися залежно від температурного режиму", - пояснили у Державній митній службі.

Нагадаємо, начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха раніше повідомила, що хвиля інтенсивної спеки почне охоплювати Україну з 28 червня.

За її словами, така погодна ситуація зумовлена надходженням гарячого повітря з північних регіонів Африки, яке прямує через південну та центральну Європу.