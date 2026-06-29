Движение на границе с Румынией ограничат из-за жары: когда и кого не пропустят

"По информации, полученной от румынской стороны, в связи со сложными погодными условиями в пунктах пропуска "Красноильск - Викову-де-Сус" и "Порубное - Сирет" будут действовать временные ограничения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничения будут действовать по меньшей мере 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 - в частности, не будут пропускать грузовые транспортные средства на выезд из Украины, а также их дальнейшее перемещение по территории Румынии.

"Ограничение касается всех грузовых транспортных средств, в том числе пустых, и может корректироваться в зависимости от температурного режима", - пояснили в Государственной таможенной службе.

Напомним, начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха ранее сообщила, что волна интенсивной жары начнет охватывать Украину с 28 июня.

По ее словам, такая погодная ситуация обусловлена поступлением горячего воздуха из северных регионов Африки, следующего через южную и центральную Европу.