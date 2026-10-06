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Рух через Рава-Руську для вантажівок та автобусів обмежили до листопада

15:22 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Рух через Рава-Руську для вантажівок та автобусів обмежили до листопада Фото: водій вантажівки (Getty Images)
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У Рава-Руській продовжили обмеження руху для вантажівок та міжнародних автобусів через масштабний ремонт дороги М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська до 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Ремонт на ділянці дороги в межах міста триває одразу на кількох напрямках. Зокрема, дорожники облаштовують дощову каналізацію та укладають нижній шар нового дорожнього покриття.

Окремо тривають роботи на мостовому переході через річку Рата. Також у місті облаштовують кільцеву транспортну розв'язку на перетині доріг М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська та Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська.

Через проведення робіт обмеження руху для великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення продовжили до 10 листопада 2026 року.

Таке рішення пов'язане не лише з безпекою дорожнього руху. Обмеження мають дати змогу завершити основні роботи до настання несприятливих погодних умов.

Яким буде маршрут об'їзду

Для вантажівок та міжнародних автобусів передбачили тимчасовий маршрут в об'їзд перекритої ділянки.

Транспорт скеровуватимуть автомобільними дорогами Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква та Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська.

Тимчасову схему організації об'їзду погодили Управління патрульної поліції та Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Водіям радять заздалегідь враховувати обмеження під час планування поїздок, стежити за дорожніми знаками та дотримуватися вимог тимчасової організації руху.

Нагадуємо, наприкінці вересня у Києві частково обмежили рух транспорту Європейською площею. Обмеження діятимуть з 28 вересня до 19 жовтня.

У цей період фахівці ШЕУ Шевченківського району проводять поточний ремонт проїжджої частини.

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