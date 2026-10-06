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Движение через Рава-Русскую для грузовиков и автобусов ограничили до ноября

15:22 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Движение через Рава-Русскую для грузовиков и автобусов ограничили до ноября Фото: водитель грузовика (Getty Images)
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В Рава-Русской продолжили ограничение движения для грузовиков и международных автобусов из-за масштабного ремонта дороги М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская до 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Ремонт на участке дороги в черте города продолжается сразу на нескольких направлениях. В частности, дорожники обустраивают дождевую канализацию и укладывают нижний слой нового дорожного покрытия.

Отдельно продолжаются работы на мостовом переходе через реку Рата. Также в городе обустраивают кольцевую транспортную развязку на пересечении дорог М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская и Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская.

Из-за проведения работ ограничения движения для тяжеловесного транспорта и автобусов международного сообщения продлили до 10 ноября 2026 года.

Такое решение связано не только с безопасностью дорожного движения. Ограничения должны дать возможность завершить основные работы до наступления неблагоприятных погодных условий.

Каким будет маршрут объезда

Для грузовиков и международных автобусов предусмотрели временный маршрут в объезде перекрытого участка.

Транспорт будут направляться по автомобильным дорогам Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград - Жовква и Т-14-04 Червоноград - Рава-Русская.

Временную схему организации объезда согласовали Управление патрульной полиции и Служба восстановления и развития инфраструктуры.

Водителям советуют заранее учитывать ограничения при планировании поездок, следить за дорожными знаками и соблюдать требования временной организации движения.

Напомним, в конце сентября в Киеве частично ограничили движение транспорта по Европейской площади. Ограничения будут действовать с 28 сентября по 19 октября.

В этот период специалисты ШЭУ Шевченковского района производят текущий ремонт проезжей части.

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