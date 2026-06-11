ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Рух біля мосту Метро в Києві частково обмежують: до чого готуватись водіям (схема)

06:40 11.06.2026 Чт
2 хв
Щоб не втратити час у ймовірному заторі, маршрут поїздки краще спланувати заздалегідь
aimg Ірина Костенко
Рух біля мосту Метро в Києві частково обмежують: до чого готуватись водіям (схема) Рух транспорту біля мосту Метро чатково обмежують (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У четвер, 11 червня, транспортний потік біля мосту Метро в Києві частково обмежують. Рухатись зі змінами водіям доведеться вже з 10 години ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

До якої години будуть діяти обмеження

У КМДА розповіли (посилаючись на дані комунальної корпорації "Київавтодор"), що рух біля мосту Метро 11 червня частково обмежують:

  • з 10 години (зранку);
  • до 17 години (на початку вечора).

Читайте також: Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців: як проїхати (схема)

Де саме обмежують рух і навіщо

За інформацією комунальників, рух транспорту частково обмежують на заїзді до транспортної розв'язки Набережного шосе - з мосту Метро (в Печерському районі столиці).

Уточнюється, що у цей час фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Печерського району ремонтуватимуть там колесовідбійну стрічку.

"На час проведення робіт рух обмежать однією смугою", - повідомили у КМДА.

Рух біля мосту Метро в Києві частково обмежують: до чого готуватись водіям (схема)Де саме біля мосту Метро обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)

З огляду на таку ситуацію, у КК "Київавтодор":

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Особливості столичного мосту Метро

Варто зауважити, що міст Метро - перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках (тобто бетонні конструкції були прикручені до бетонних конструкцій на болтових з'єднаннях).

Його конструкція за радянських часів була експериментальною (таких мостів було всього кілька в СРСР).

Загальна довжина мосту Метро - 682,64 м.

Рух біля мосту Метро в Києві частково обмежують: до чого готуватись водіям (схема)Міст Метро у Києві (фото: uk.wikipedia.org/Andriy155)

Ним пролягає Святошинсько-Броварська (так звана "червона") лінія Київського метрополітену.

Міст Метро (разом із Русанівським мостом) сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку - Гідропарком.

На правому березі Дніпра міст завершує станція метро "Дніпро".

Нагадаємо, раніше у "Київавтодорі" розповіли, які дороги й мости відремонтують у столиці цього року.

Крім того, ми повідомляли, що (за інформацією патрульних) в машині повинен мати кожен водій.

Читайте також, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Метро Інфраструктура Автомобільний рух Поради водіям Водіння
Новини
Афіпський НПЗ в Росії атакували дрони: на місці сильна пожежа та смог
Афіпський НПЗ в Росії атакували дрони: на місці сильна пожежа та смог
Аналітика
Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату