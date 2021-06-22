Рудык: законодательные инициативы "Голоса" не дадут олигархам паразитировать на экономике

На прошлой неделе в Верховной раде зарегистрирован пакет из четырех законодательных инициатив, которые реально помешают олигархам паразитировать на экономике и создадут равные правила для крупного бизнеса в Украине.

По ее словам, борьба с олигархами - одно из обещаний партии "Голос".

"Мы убеждены, что государство должно лишить олигархов состояния монополистов на рынке. Ведь они контролируют более половины нашей экономики, получая сверхприбыли с ренты сырья и недр. Простые же украинцы получают только крупные платежки. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, мы уже зарегистрировали в парламенте альтернативный пакет антиолигархических законопроектов", - заявила Кира Рудык.

Парламентарий пояснила, что сегодня каждый украинец так или иначе платит за то, что экономика вынуждена работать на олигархов. В частности, 70% газораспределительных компаний и 64% мощностей ТЭС принадлежат монополиям. Изменить эту ситуацию помогут только комплексные изменения законодательства - антиолигархический пакет "Голоса" состоит из четырех блоков.

"Первый блок пакета - судебная реформа, призванная очистить суды и перезагрузить Высший совет правосудия. Только таким образом Украина сможет свободно двигаться в ЕС. Второй блок - изменения в антимонопольное законодательство, которые откроют АМКУ возможности реально бороться с олигархами. Только так можно лишить отрасли экономики монопольного влияния", - рассказала нардеп.

Создать равные правила для работы крупного бизнеса в Украине поможет третий блок пакета - изменения в налоговое законодательство. Благодаря им олигархи больше не смогут избегать экологического налога на выбросы, а также ренты на добычу руды. Взамен, они будут обязаны инвестировать в экологическую безопасность. Так Украина начнет уверенно двигаться в сторону европейского зеленого курса, подчеркнула Рудык.

Последним блоком пакета "Голос" предлагают изменить закон "О государственном корпоративном управлении". По мнению Рудык, этот шаг является чрезвычайно важным для экономики. Ведь олигархи наконец прекратят контролировать госпредприятия, вместо убытков государственные компании начнут приносить доход в бюджет.