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Рудик: законодавчі ініціативи "Голосу" не дадуть олігархам паразитувати на економіці

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 10:10
Рудик: законодавчі ініціативи "Голосу" не дадуть олігархам паразитувати на економіці Фото: лідер партії "Голос" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Минулого тижня у Верховній раді зареєстровано пакет з чотирьох законодавчих ініціатив, які реально завадять олігархам паразитувати на економіці та створять рівні правила для великого бізнесу в Україні.

Про це заявила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик.

За її словами, боротьба з олігархами - одна з обіцянок партії "Голос".

"Ми переконані, що держава повинна позбавити олігархів стану монополістів на ринку. Адже вони контролюють більш ніж половина нашої економіки, отримуючи надприбутки з ренти сировини та надр. Прості ж українці отримують тільки великі платіжки. Щоб вийти з цього замкненого кола, ми вже зареєстрували у парламенті альтернативний пакет антиолігархічних законопроектів", - заявила Кіра Рудик.

Парламентар пояснила, що сьогодні кожен українець так чи інакше сплачує за те, що економіка змушена працювати на олігархів. Зокрема, 70% газорозподільних компаній і 64% потужностей ТЕС належать монополіям. Змінити цю ситуацію допоможуть тільки комплексні зміни законодавства - антиолігархічний пакет "Голосу" складається з чотирьох блоків.

"Перший блок пакету - судова реформа, покликана очистити суди та перезавантажити Вищу раду правосуддя. Лише таким чином Україна зможе вільно рухатись до ЄС. Другий блок - зміни до Антимонопольного законодавства, що відкриють АМКУ можливості реально боротися з олігархами. Лише так можна позбавити галузі економіки монопольного впливу", - розповіла нардеп.

Створити рівні правила для роботи великого бізнесу в Україні допоможе третій блок пакету - зміни до податкового законодавства. Завдяки ним олігархи більше не зможуть уникати екологічного податку на викиди, а також ренти на видобуток руди. Натомість, вони будуть зобов'язані інвестувати в екологічну безпеку. Так Україна почне впевнено рухатися у бік європейського зеленого курсу, наголосила Рудик.

Останнім блоком пакету "Голос" пропонують змінити закон "Про державне корпоративне управління". На думку Рудик, цей крок є надзвичайно важливим для економіки. Адже олігархи нарешті припинять контролювати держпідприємства, замість збитків державні компанії почнуть приносити дохід до бюджету.

Нагадаємо, цього тижня парламентський комітет з питань інтеграції України до ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента щодо олігархів - у матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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олигархи Партія Голос Кіра Рудик
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