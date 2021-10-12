Рудык: вместо воплощения эффективных реформ власть выбирает собственные интересы

Однако, по ее словам, члены провластной команды предпочли роли исполнителей задач, а не реформаторов.

"Внедрение реальных реформ? Прозрачное расследование дела "вагнеровцев"? Борьба с коррупцией? Нет. Приоритеты власти сегодня далеки от интересов государства. И это четко отслеживается в тех шагах и решениях, которые она декларирует. Законопроект №5600, который поднимает налоги для малого и среднего бизнеса. Власть декларирует борьбу с олигархами, но заставляет платить больше людей дела, которые собственным трудом зарабатывают и создают рабочие места", - подчеркнула Рудик.

Уровень лицемерия, по ее мнению, здесь поражает, потому что власть говорит, что хочет бороться с олигархами, а тем временем облагает налогами обычных людей.

Второе - это закон о столице, который должен стать новым раундом битвы команды президента против действующего мэра.

"Здесь самое худшее даже не то, что ради политической целесообразности власть хочет нивелировать выбор киевлян, а то, что фундаментальный и очень нужный закон о столице пишется исключительно под запрос президента, а не в интересах жителей города", - убеждена она.

Следующее - принятие бюджета, который, по мнению Рудык, является бюджетом для власти, а не для украинцев.

"Сейчас в бюджете-2022 - ноль гривен на поддержку предпринимателей, мизерные средства для энергосбережения, недостаточное финансирование медицины и онлайн-образования. Хотя все это - насущная необходимость. Что еще придет в голову власти, сейчас предсказать сложно, но мы не видим главного - тех первоочередных вопросов, на которых должен сконцентрироваться украинский парламент. А это - борьба с пандемией, поддержка малого и среднего бизнеса и выплата субсидий, воплощение в жизнь реальной судебной реформы, дальновидная дипломатия и системная поддержка армии", - подытожила Рудик.