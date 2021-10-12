Рудик: замість втілення ефективних реформ влада обирає власні інтереси

Однак, за її словами, члени провладної команди надали перевагу ролі виконавців задач, а не реформаторів.

"Впровадження реальних реформ? Прозоре розслідування справи "вагнерівців"? Боротьба з корупцією? Ні. Пріоритети влади сьогодні далекі від інтересів держави. І це чітко відстежується у тих кроках і рішеннях, які вона декларує. Законопроект №5600, який підіймає податки для малого і середнього бізнесу. Влада декларує боротьбу з олігархами, але змушує платити більше людей справи, які власною працею заробляють та створюють робочі місця", - наголосила Рудик.

Рівень лицемірства, на її думку, тут вражає, бо влада говорить, що хоче боротися з олігархами, а тим часом обкладає податками звичайних людей.

Друге - це закон про столицю, що має стати новим раундом битви команди президента проти чинного мера.

"Тут найгірше навіть не те, що заради політичної доцільності влада хоче нівелювати вибір киян, а те, що фундаментальний і дуже потрібний закон про столицю пишеться виключно під запит президента, а не в інтересах жителiв мiста", - переконана вона.

Наступне - прийняття бюджету, який, на думку Рудик, є бюджетом для влади, а не для українців.

"Зараз в бюджеті-2022 - нуль гривень на підтримку підприємців, мізерні кошти для енергозбереження, недостатнє фінансування медицини та онлайн-освіти. Хоча все все це - нагальна необхідність. Що ще прийде в голову владі, зараз передбачити складно, але ми не бачимо головного - тих першочергових питань, на яких має сконцентруватися український парламент. А це - боротьба з пандемією, підтримка малого та середнього бізнесу та виплата субсидій, втілення в життя реальної судової реформи, далекоглядна дипломатія і системна підтримка армії", - підсумувала Рудик.