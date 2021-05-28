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Рудык: власть должна создать новую площадку для переговоров по Донбассу

Автор: РБК-Украина

Переговоры в Нормандском формате не приносят ожидаемых результатов. Украинская власть должна найти новые площадки для переговоров и привлечь к ним сильных союзников.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык в эфире телеканала "Прямой".

Рудык подчеркнула, что переговоры в Нормандском формате не приносят никакого результата. Тем временем, на Донбассе гибнут украинские защитники. Поэтому власть должна действовать, а не просто думать о смене локации для переговоров.

"Никого уже не удивляет, что встреча помощников-консультантов в Нормандском формате не принесла результатов. Это знак того, что нужно создавать новые площадки для переговоров. Это то, что должен сейчас сделать президент и его команда - создать новую площадку для доведения позиции Украины и давления на страну-агрессора. Ведь это то, что можно сделать сейчас", - заявила Кира Рудык.

Она также отметила, что Украина должна привлечь к переговорам по Донбассу и другие страны, которые заинтересованы в восстановлении мира в центре Европы.

"Единственный способ закончить войну на украинских условиях - привлечь к переговорам сильных союзников. Это может произойти в двух дополнительных форматах. В первом варианте, мы привлекаем США и Британию, а во втором - Польшу и Турцию. Это также может сработать", - считает нардеп.

Напомним, переговоры в нормандском формате проходят на уровнях советников, глав МИД и лидеров Украины, Германии, Франции и России. Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его российский коллега Сергей Лавров избегает встречи в нормандском формате.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский выступал за привлечение США к переговорам по Донбассу.

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