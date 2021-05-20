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Зеленский: США будут привлечены к переговорам по Донбассу

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Киев, Четверг 20 мая 2021 14:13
Зеленский: США будут привлечены к переговорам по Донбассу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас сложная ситуация у украинских границ. Для решения вопроса нужны переговоры, в частности в нормандском формате.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции 20 мая по итогам второго года президентства.

По его словам, нормандский формат важен для решения конфликта на Донбассе.

"27 июля, когда начался режим "тишины", уменьшалось количество людей, которые погибли. Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат. Помимо нормандского формата, будет прямой разговор с президентом Путиным, а помимо прямого разговора с Путиным, я вижу формат вовлечения США в эту дискуссию", - сказал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах.

По его словам, сейчас Киев стремится "использовать любые дипломатические возможности", которые помогут привести к прогрессу в решении конфликта на востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить нормандский формат до семи участников.

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