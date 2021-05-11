Рудык: визит Блинкена указал Украине на "болевые точки"

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена указал Украине на "болевые точки", которые являются фактически главными условиями для того, чтобы двусторонняя встреча с американским президентом состоялась.

"Почти год без сотрудничества с МВФ. Системное давление на антикоррупционную инфраструктуру. Ручное управление Национальным банком. Отсутствие изменений в судебной системе. Имитация реформы силовых и правоохранительных органов. Брутальное вмешательство в работу НАК "Нафтогаз". Волюнтаристские решения по корпоративному управлению в госпредприятиях. Именно так украинские власти "подготовились" к приезду государственного секретаря США Энтони Блинкена", - заявила Кира Рудык.

По ее мнению, Украина получила от США немало сигналов о поддержке территориальной целостности и сохранения Киева в сфере трансатлантических интересов. При этом украинская власть, похоже, забыла, что сотрудничество - это дорога с двусторонним движением, добавила она.

"Месседж после этого визита мы получили от наших союзников? Энтони Блинкен четко артикулировал, что американская администрация не будет терпеть Кремль. Соединенные Штаты поддерживают Украину на дипломатическом уровне, готовы оказать военную помощь. Более того наши союзники продолжают последовательно придерживаться жесткой санкционной политики", - отметила политик.

Однако, убеждена Кира Рудык, американские власти не могут и не должны выполнять за Украину всю работу. Нам четко обозначили перечень внешних и внутренних вызовов: Россия, олигархи и коррупция. И когда американская администрация вводит санкции против Игоря Коломойского, очевидно, что украинская власть должна показать хоть какой-то прогресс в расследовании дела о выводе из ПриватБанка 5,5 млрд долларов до его национализации, отметила нардеп.

"Когда американские власти заявляют о готовности помочь Украине с вакцинами, то от нашего правительства хотелось бы видеть не сохранение на должности Степанова, который провалил работу в Минздраве, а реальный план вакцинации. Когда наши американские партнеры каждый раз напоминают о важности сохранения независимых государственных институтов, то действия властей по вмешательству в управление "Нафтогазом" выглядят цинично. Не первый год продолжаются попытки, а скорее имитация реформы Службы безопасности Украины и превращение ее в классическую спецслужбу. В то же время план действий по членству (ПДЧ) Украины в НАТО должен не просто оставаться "наиболее актуальным вопросом" для Киева, но для этого должны быть осуществлены реальные шаги", - заявила Кира Рудык.

Она убеждена, что украинская власть должна прекратить "плевать в колодец" с помощью от наших партнеров, ведь те важные вещи, которые власти удалось реализовать, и которыми она сегодня кичится, а именно создание Антикоррупционного суда, земельная реформа или принятие банковского закона - это все же на самом деле требования Международного валютного фонда. Те требования, которые блокировались месяцами и могли быть "похоронены" под тысячами правок от близких к Коломойскому депутатов, уточнила Кира Рудык.

"Эти позитивные изменения внедрялись скорее вопреки, чем благодаря действиям власти. И в основном благодаря требованиям МВФ, которую власть разрушила почти год назад, когда в результате политического давления, глава НБУ был вынужден уйти в отставку. Главным подтверждением этого будет печальная годовщина от получения последнего транша от МВФ, которая состоится уже в начале июня", - заявила политик.

По ее мнению, украинской власти пора вернуться на "рельсы" курса реформ, с которых она сошла раньше и продемонстрировать свою преданность евроатлантическому курсу.

"Визит госсекретаря США указал нам на болевые точки, которые являются фактически главными условиями для того, чтобы двусторонняя встреча с американским президентом состоялась. Если Украина не хочет оказаться за бортом, украинская власть больше не имеет права на провал. Мы в свою очередь будем продолжать поддерживать все евроинтеграционные инициативы и давить на власть для того, чтобы они придерживались заявленных обещаний осуществления реформ. Слишком много времени потеряно", - резюмировала лидер "Голоса".