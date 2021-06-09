Рудык: списание долгов Украины перед МВФ поставит ее в один ряд со странами третьего мира

Предложенный депутатами от "Слуги народа", ОПЗЖ и группы "Доверие" проект постановления №5607 о списании долгов перед Международным валютным фондом является чрезвычайно вредной идеей. Такие предложения ставят Украину в один ряд с бедными странами третьего мира.

"Сомали, Либерия, Афганистан. Знаете, что объединяет эти три страны? То, что за последний год Международный валютный фонд пошел на списание задолженности этим странам из-за кризисной ситуации. Вместо того чтобы выполнять реформы, развивать экономику и привлекать инвестиции от международных партнеров, украинская власть хочет продолжать делать шаги, которые разрушают доверие от западного цивилизованного мира. Для Украины это будет политическим и экономическим самоубийством. Долги перед кредиторами нужно регулярно обслуживать, а не списывать", - заявила Рудык.

В то же время она напомнила, что из-за промедления власти Украина уже год не получала финансирования от МВФ.

"К сожалению, из-за сворачивания реформ и невыполнения взятых на себя обязательств разговоры о получении траншей МВФ - пока ненаучная фантастика. Плюс в том, что на этот раз представители правительства хотя бы признают, что для получения траншей придется самим поработать. Требования Фонда известны и давно понятны. Наши кредиторы хотят видеть финансовую стабильность в Украине, реформу судебной системы, эффективную борьбу с коррупцией, независимый Национальный банк. Выполнение этих условий откроет нам дорогу к дешевым заимствованиям Фонда. А это, в свою очередь, позволит возобновить сотрудничество с другими западными кредиторами, которые ориентируются на позицию МВФ", - резюмировала Кира Рудык.