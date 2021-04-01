Рудык рассказала, как будут решать конфликт в "Голосе"

По ее словам, причиной конфликта стала проблема роста.

"Когда я была главой компании, я это уже видела, поэтому я достаточно спокойно к этому отношусь. Когда компания быстро растет, внутри происходят определенные потрясения", - пояснила Рудык.

Она отметила, что для выхода из ситуации планируют провести партийный слушания.

"На них мы сможем обсудить все проблемы, о которых шла речь в заявлениях отдельных моих коллег. Услышать всех. Не только депутатов, но и партийцев из регионов, известных спикеров партии и так далее", - заявила глава "Голоса".

При этом Рудык не боится инициативы недовольных членов фракции по замене руководства партии.

"На прошлом съезде в конце января мы уже выносили вопрос доверия главе партии, по инициативе тех же депутатов. Были делегаты из 21 ячейки и я получила, кажется, почти 90% поддержки", - сказала она.