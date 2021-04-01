Рудик розповіла, як будуть вирішувати конфлікт в "Голос"

За її словами, причиною конфлікту стала проблема зростання.

"Коли я була головою компанії, я це вже бачила, тому я досить спокійно до цього ставлюся. Коли компанія швидко зростає, всередині відбуваються певні потрясіння", - пояснила Рудик.

Вона зазначила, що для виходу з ситуації планують провести партійний слухання.

"На них ми зможемо обговорити всі проблеми, про які йшлося в заявах окремих моїх колег. Почути всіх. Не тільки депутатів, але і партійців з регіонів, відомих спікерів партії і так далі", - заявила голова "Голосу".

При цьому Рудик не боїться ініціативи незадоволених членів фракції за заміну керівництва партії.

"На минулому з'їзді наприкінці січня ми вже виносили питання довіри чолі партії, з ініціативи тих же депутатів. Були делегати з 21 осередку і я отримала, здається, майже 90% підтримки", - сказала вона.