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"Голос": соблюдение решений партии обязательно для всех

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 20:21
"Голос": соблюдение решений партии обязательно для всех Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В партии "Голос" сделали заявление о ситуации во фракции в Верховной раде. Политическая рада заявила, что соблюдение решений партии обязательное для всех.

Об этом говорится в обращении на сайте политсилы.

"Мы убеждены, что в нашей партии решения должны приниматься вместе, а их соблюдение - обязательное для всех. Исключений не будет, потому что от этого зависит наша эффективность и выполнение нашей программы", - говорится в обращении.

В обращении также говориться, если раньше "Голос" был только фракцией в Верховной раде, то сейчас это - еще 21 регион, 350 депутатов местных советов, тысячи партийцев и сторонников. Поэтому вопрос выполнения процедур и партийной дисциплины стал критическим, как никогда.

"Одинаковые принципы действуют и в Верховной раде, и в Киевсовете, и в советах Львова, Черкасс, Доброполья и других городов. Дискуссия внутри фракции и между партийцами должна быть конструктивной. Все члены партии, независимо от должности или статуса, должны работать на общие ценности, чтобы это давало конкретный результат", - отмечают в "Голосе".

Недавняя ситуация во фракции Верховной рады - прецедент нарушения партийной и фракционной дисциплины, говорят в партии.

"Политический совет не мог не отреагировать на ситуацию, которая сложилась в зале ВРУ 16 марта 2021 года и осудил совместное голосование части фракции "Голос" в Верховной раде вместе с представителями большинства от "Слуги народа" и олигархических групп. Также согласно процедурам устава партии, политсовет обратился в Контрольно-ревизионной комиссии партии с просьбой дать оценку этому инциденту и исследовать причины и обстоятельства голосования членов фракции. Заявление отдельных членов фракции об их исключении из партии есть такими, что не соответствуют действительности", - подчеркнули в "Голосе".

В партии считают эту ситуацию признаком следующего этапа развития организации, когда все ее члены должны осознать универсальность правил и процедур, обеспечивающих эффективность и монолитность партии.

"Мы обращаемся к каждому партийцу и стороннику партии и заверяем: мы верны нашим принципам и ценностям, с которыми пришли к политике. Мы надеемся, что руководство и депутаты фракции в Верховной раде сделают выводы из этого инцидента и в дальнейшем будут верны партийной идеологии и фракционной дисциплине. Как партия мы сделаем все, чтобы наладить коммуникацию внутри фракции и сохранить ее монолитность. Мы рассчитываем, что фракция в Верховной раде понимает свою высокую ответственность", - резюмировали в "Голосе".

Напомним, ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что Кабинет министров Украины продолжает демонстрировать некомпетентность в противодействии распространению COVID-19 и в преодолении последствий пандемии для жизни людей и экономики.

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