Рудык о привлечении звезд в партии: это как быстро накачать мышцы - не срабатывает

Она отметила, что наличие Святослава Вакарчука и Сергея Притулы в рядах "Голоса" не спасли партию от падения рейтинга.

"Тут вопрос, как выстраивать пророка внутри себя. Это сложная работа, это сложнее, чем взять телезвезду, которая сможет помочь. И не надеяться на некую волшебную пилюлю, которая решит этот вопрос", - считает Рудык.

Глава "Голоса" отметила необходимость системности в работе партии.

"Привлекать звезду - это как попытаться быстро накачать мышцы, выпить стероидов, сделать себе какие-то чудо-уколы - это не срабатывает. Нужно просто системно заниматься", - отметила Рудык.