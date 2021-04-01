UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рудык о привлечении звезд в партии: это как быстро накачать мышцы - не срабатывает

Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Глава партии "Голос" Кира Рудык считает, что звезды в партии не нужны. По ее словам, лучше выстраивать системную коммуникацию, чем привлекать просто узнаваемых телезвезд.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

Она отметила, что наличие Святослава Вакарчука и Сергея Притулы в рядах "Голоса" не спасли партию от падения рейтинга.

"Тут вопрос, как выстраивать пророка внутри себя. Это сложная работа, это сложнее, чем взять телезвезду, которая сможет помочь. И не надеяться на некую волшебную пилюлю, которая решит этот вопрос", - считает Рудык.

Глава "Голоса" отметила необходимость системности в работе партии.

"Привлекать звезду - это как попытаться быстро накачать мышцы, выпить стероидов, сделать себе какие-то чудо-уколы - это не срабатывает. Нужно просто системно заниматься", - отметила Рудык.

Напомним, в 2019 году партия "Голос" прошла в парламент под предводительством Святослава Вакарчука. Спустя год лидер партии сложил свои полномочия народного депутата. Как сообщала Рудык, сейчас Вакарчук участия в партийной жизни "Голоса" не участвует.

Отметим, от партии "Голос" на выборах в мэры Киева баллотировался шоумен Сергей Притула. При этом он не намерен останавливаться на этом в своей политической карьере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины голосПартия ГолосКира Рудик
Читайте также
Переговоры о коалиции с "Голосом" сейчас не ведутся, - глава партии
Рудык рассказала, как будут решать конфликт в "Голосе"
Прогноз погоды