Рудик про залучення зірок в партії: це як швидко накачати м'язи - не спрацьовує

Вона зазначила, що наявність Святослава Вакарчука та Сергія Притули в лавах "Голосу" не врятували партію від падіння рейтингу.

"Тут питання, як вибудовувати пророка всередині себе. Це складна робота, це складніше, ніж взяти телезірку, яка зможе допомогти. І не сподіватися на якусь чарівну пігулку, яка вирішить це питання", - вважає Рудик.

Голова "Голосу" відзначила необхідність системності в роботі партії.

"Залучати зірку - це спробувати швидко накачати м'язи, випити стероїдів, зробити собі якісь диво-уколи - це не спрацьовує. Потрібно просто системно займатися", - зазначила Рудик.